Кум Володимира Путіна очікує, що суд не продовжить йому домашній арешт. Медведчук називає це "справедливим рішенням суду".

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Суд розглядає продовження домашнього арешту Медведчуку

У Печерському райсуді Києві 8 липня проходить засідання щодо продовження домашнього арешту лідеру ОПЗЖ. Адже 9 липня завершується дія попереднього судового рішення.

Сам проросійський нардеп вже прибув до суду. Разом з ним прийшли й інші представники ОПЗЖ. Медведчук вкотре заявив, що всі звинувачення щодо нього нібито необґрунтовані.

Адвокати кума Путіна почали з клопотань про відводи прокурора Руслана Іжука і слідчого судді Сергія Вовка. Прокурора називають "упередженим", а суддю – "підконтрольним стороні обвинувачення".

Крім того, під будівлю суду прийшли тітушки Іллі Киви – учасники організації "Патріоти – За життя".

Тітушки Киви під судом, де розглядають справу Медведчука: Фото Маріанни Черкасець, 24 канал

Справа Медведчука: що відомо