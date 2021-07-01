Прокурори звернуться з клопотанням оскільки термін дії попереднього рішення суду спливає 9 липня. Якщо запобіжний захід проросійському нардепу не продовжать, то він вийде на волю.

Цікаво Український націоналіст, – Путін маразматично назвав Медведчука

Зауважимо, раніше прокурори намагалися оскаржити цілодобовий домашній арешт для Медведчука. Вони просили суд, аби кума Володимира Путіна взяли під варту. Водночас адвокати політика взагалі вимагали пом'якшити йому запобіжний захід.

Однак суд відхилив обидва клопотання і залишив своє рішення без змін.

Що відомо про справу Медведчука

Читайте також Не новина, – Зеленський заявив, що Медведчук торгував з окупантами разом з Порошенком