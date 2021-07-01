Прокурори звернуться з клопотанням оскільки термін дії попереднього рішення суду спливає 9 липня. Якщо запобіжний захід проросійському нардепу не продовжать, то він вийде на волю.

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Зауважимо, раніше прокурори намагалися оскаржити цілодобовий домашній арешт для Медведчука. Вони просили суд, аби кума Володимира Путіна взяли під варту. Водночас адвокати політика взагалі вимагали пом'якшити йому запобіжний захід.

Однак суд відхилив обидва клопотання і залишив своє рішення без змін.

Що відомо про справу Медведчука

Ще у лютому Рада нацбезпеки та оборони запровадила проти члена "Опозиційної платформи – За життя" та його дружити Оксани Марченко санкції. Подружжя звинуватили у фінансуванні терористів.

11 травня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму, а також про інформування росіян про місця дислокації Збройних сил України.

13 травня політика помістили під цілодобовий домашній арешт.

24 червня працівники Служби безпеки України проводили слідчі дії у межах справи Медведчука. За даними ЗМІ, вони прийшли з обшуками у будинок політика, партійний офіс та навіть додому до його тещі.

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