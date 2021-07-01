Прокуроры обратятся с ходатайством поскольку срок действия предыдущего решения суда истекает 9 июля. Если меру пресечения пророссийскому нардепу не продлят, то он выйдет на свободу.

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Заметим, ранее прокуроры пытались обжаловать круглосуточный домашний арест для Медведчука. Они просили суд, чтобы кума Владимира Путина взяли под стражу. В то же время адвокаты политика вообще требовали смягчить ему меру пресечения.

Однако суд отклонил оба ходатайства и оставил свое решение без изменений.

Что известно о деле Медведчука

Еще в феврале Совет нацбезопасности и обороны ввел против члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" и его супруги Оксаны Марченко санкции. Супругов обвинили в финансировании террористов.

11 мая Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, а также об информировании россиян о местах дислокации вооруженных сил Украины.

13 мая политика поместили под круглосуточный домашний арест.

24 июня работники Службы безопасности Украины проводили следственные действия в рамках дела Медведчука. По данным СМИ, они пришли с обысками в дом политика, партийный офис и даже домой к его теще.

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