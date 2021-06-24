Детали обысков у Медведчука

Полицейские дома у мамы жены кума Путина ищут доказательства государственной измены Медведчука. Об этом заявил нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

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В комментариях к своему сообщению пророссийский нардеп также опубликовал фото с места обысков. На нем видно, как несколько силовиков стоят у дверей здания.



У соратников Медведчука проводят обыски / Фото Рената Кузьмина

В Службе безопасности Украины журналистам 24 канала подтвердили информацию об обысках, однако деталей не назвали.

Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку,

– заявили в СБУ.



Правоохранители в офисе Медведчука

Предварительные обыски у нардепа

11 мая обыски проводили в киевском доме Медведчука на улице Монтажников, где политик проживает вместе со своей семьей. Тогда охрана чиновника долго не давала работникам СБУ попасть на территорию дома.

Перед тем, в конце марта, правоохранители проводили следственные действия в организации "Украинский выбор", которую связывают с кумом Путина.

Дело против Медведчука: коротко

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в государственной измене. Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, нардепа обвинили в том, что он передавал россиянам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

13 мая куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Обратите внимание! 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел против Медведчука и его жены Марченко санкции. Супругов обвинили в финансировании террористов.