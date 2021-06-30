Медведчук – украинский националист"
В Украине у политсил, которые "хотят нормальных отношений" с Россией нет никаких шансов. Об этом президент России заявил 30 июня отвечая на вопросы россиян в прямом эфире.
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Вот Виктора Медведчука, который на самом деле, по моему мнению, является украинским националистом, взяли и закрыли перед избирательной кампанией дома, браслет надели,
– сказал российский лидер.
Он добавил, что в Украине "подавляют в зародыше" всех, хочет "нормальных отношений" с Россией: "Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах".
Почему слова Путина – ложь
- 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны заявил, что Медведчук и его жена Оксана Марченко финансировали террористов на Донбассе. Из-за этого против супругов ввели санкции – их счета и активы заблокировали.
- 11 мая куму Путина объявили о подозрении государственной измене. Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, его обвиняют в передаче россиянам информации о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.
- 13 мая Медведчуку избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- Прокуроры и Медведчук подали апелляцию на такое решение. Первые требовали, чтобы политика заключили в тюрьму, а адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения. Однако суд не одобрил ни одну из просьб и оставил в силе предыдущее решение.
- 24 июня сотрудники СБУ проводили обыски в рамках дела о госсизмене. По данным СМИ, правоохранители наведались в дом политика, партийный офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" и даже домой к матери Оксаны Марченко.