Медведчук – "український націоналіст"
В Україні у політсил, які "хочуть нормальних відносин" з Росією немає жодних шансів. Про це президент Росії заявив 30 червня відповідаючи на питання росіян у прямому ефірі.
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Ось Віктора Медведчука, який насправді, на мою думку, є українським націоналістом, взяли і закрили перед виборчою кампанією вдома, браслет наділи,
– сказав російський лідер.
Він додав, що в Україні "пригнічують в зародку" всіх, хоче "нормальних відносин" з Росією: "Когось садять у тюрму, когось під домашній арешт, когось вбивають на вулицях".
Чому слова Путіна – брехня
- 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони заявила, що Медведчук та його дружина Оксана Марченко фінансували терористів на Донбасі. Через це проти подружжя ввели санкції – їх рахунки та активи заблокували.
- 11 травня куму Путіна оголосили про підозру державній зраді. Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму. Крім того, його звинувачують у передачі росіянам інформації про місця дислокації підрозділів Збройних сил України.
- 13 травня Медведчуку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
- Прокурори та Медведчук подали апеляцію на таке рішення. Перші вимагали, аби політика ув'язнили, а адвокати клопотали про пом'якшення запобіжного заходу. Однак суд не схвалив жодне з прохань і залишив у силі попереднє рішення.
- 24 червня працівники СБУ проводили обшуки у межах справи про держраду. За даними ЗМІ, правоохоронці навідалися у будинок політика, партійний офіс "Опозиційної платформи – За життя" та навіть додому до матері Оксани Марченко.