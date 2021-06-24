У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський зізнався, що бачив декілька фрагментів цих плівок. Він вважає, що владна команда вже зповна показала свою реакцію на цю історію.
До слова Я рівний їм президент, – Зеленський про можливість "розсваритись" з Макроном та Меркель
Ну, дивіться: для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали. Ми не мали плівок, ніхто не чув їх, але було багато різної інформації від Служби безпеки, розвідки,
– підкреслив глава держави.
Він заявив, що чудово розуміє, як все це відбулося – що Віктор Медведчук торгував і заробляв разом з п'ятим президентом Петром Порошенком.
"Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилось", – зазначив Володимир Зеленський.
Причетність Порошенка недоведена
Інтерв'юерка Наталія Мосейчук зауважила, що попри заяви про причетність Петра Порошенка, вона фактично не доведена.
Президент натомість пригадав, як ще у понад рік тому говорив, що чудово знає, на кого працює Віктор Медведчук і звідки заробляє. Тоді глава держави пообіцяв реакцію.
Моя впевненість базується на якихось фактах й інформації, яку я маю. Ми бачимо з вами зараз і плівки, і бачимо також з вами, що відбулось. Труба зараз у держави, ведуться суди, його звинувачують в державній зраді,
– наголосив Володимир Зеленський.
Відтак, резумуючи, він запевнив, що його заяви про причетність до цієї історії Петра Порошенка ґрунтуються не на порожньому місці.
Історія з "плівками Медведчука":
- Раніше видання Bihus.Info оприлюднило декілька серій "плівок Віктора Медведчука". У них були записи його розмов з російськими політиками та бойовиками, які окупували частину Донбасу.
- Розмов з Петром Порошенком, який у цей час був президентом України, у них не було. Втім, Віктор Медведчук часто згадував главу держави в розмовах з іншими людьми.