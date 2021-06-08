Випуск присвячений тому, як Віктор Медведчук займався нібито "визволенням полонених". Насправді ж, стверджують розслідувачі, він пропихав власні економічні і політичні інтереси і працював на догоду Порошенку.

Повна версія Звільнення полонених – це брехня, – Бігус показав останню серію "прослушки Медведчука"

Кіпрська компанія-прокладка Григоришина в енергоконтрактах

Восени 2014 року Україна зіткнулася із дефіцитом електроенергії. Втім, і на окупованих територіях була проблема: Росія не могла забезпечити цілковите постачання. Тоді виникла потреба у подвійній угоді: Росія продає електроенергію Україні, але наша держава постачає її у Крим.

Розслідувачі Bihus.Info оприлюднили запис розмови Медведчука і заступника керівника адміністрації Путіна Дмитра Козака. У ній йдеться, що Росія була готова купувати електроенергію за ринковою оптовою ціною. Нібито без націнок і без вигоди для самої Росії. Це назвали "політичним рішенням, можливо, беззмістовним з точки зору комерції".

Фінальна частина прослушки Медведчука: дивіться відео

У ЗМІ в той час з'являється інформація – торгувати електроенергією буде фірма-прокладка Костянтина Григоришина, бізнес-партнера Порошенка. Публічно тодішній президент спростував ці дані, назвавши їх "качкою". Він запевнив, що контракт укладатимуть напряму між двома країнами.

Втім, у телефонних розмовах Медведчук згадує прізвище Григоришина: мовляв, він має приїхати на переговори у Москву. Кум Путіна домовляється, що на зустріч із міністром енергетики Росії Новаком, його заступником Кравчуком і топменеджеркою компанії "Інтер РАО" Каріною Цуркан приїдуть Козак і Григоришин. Під час неї мали ввести кіпрську компанію, яка б була прокладкою і постачала електроенергію між Росією і Україною.

Мають бути зі мною ці два товариші – Григоришин і Козак. Ми домовилися з Дмитром Миколайовичем (іншим Козаком – Bihus.Info) по електроенергії,

– йдеться на записах.

Як ідеться у розмовах між Медведчуком і Дмитром Козаком, погодження на це надав Петро Порошенко.

Зрештою, після шуму у ЗМІ, контракт підписали на пряму, без посередництва компанії-прокладки Григоришина.

Зверніть увагу. Наразі "Європейська Солідарність" і сам Петро Порошенко не відреагували на резонансне розслідування журналістів. Якщо вони оприлюднять свою реакцію, ми додамо її до цього матеріалу.

Костянтин Григоришин і Петро Порошенко

У 2020 році він займав 16 місце в рейтингу топ-100 найбагатших людей України.

Його статки оцінювали у майже 400 мільйонів доларів.

Бізнес-група "Енергетичний стандарт", власником якої є Григоришин, почала формуватися ще у 1990. До початку 2000 Григоришин володів великими активами в 3 секторах економіки: електроенергетика, машинобудування, металургія.

Григоришина називають близьким до Порошенка за бізнес-проєктами.

30 травня 2016 року він отримав українське громадянство за спрощеною процедурою. Тоді ЗМІ припускали, що це він ділитиметься із Порошенком частиною бізнесу.

Восени 2020 року у Росії його заочно засудили до 4 років колонії за несплату податків. Його оголосили в розшук.

Медведчук і псевдоучасть в обміні полоненими