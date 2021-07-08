Карантин не для Медведчука

Справу про держзраду розглядає Печерський районний суд Києва. На фото зі зали суду видно, що ні нардеп, ні його адвокати не одягли захисні маски.

До теми Медведчуку мають продовжити домашній арешт: під судом зібралися тітушки Киви – фото

Водночас усі інші люди – у масках. На фото видно скандального соратника кума Володимира Путіна Нестора Шуфрича. Член "Опозиційної платформи – За життя" прийшов "підтримати" свого однопартійця. Він сидить позаду Медведчука у масці.

Зверніть увагу! В Україні до 31 серпня діє карантин. Згідно з ним, вся країна перебуває у зеленій зоні. Обмеження передбачають обов'язкове носіння захисної маски у громадських місцях.

Коротко про справу Медведчука