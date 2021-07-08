Карантин не для Медведчука

Дело о госизмене рассматривает Печерский районный суд Киева. На фото из зала суда видно, что ни нардеп, ни его адвокаты не надели защитные маски.

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В то же время все остальные люди – в масках. На фото видно скандального соратника кума Владимира Путина Нестора Шуфрича. Член "Оппозиционной платформы – За жизнь" пришел "поддержать" своего однопартийца. Он сидит позади Медведчука в маске.

Обратите внимание! В Украине до 31 августа действует карантин. Согласно ему, вся страна находится в зеленой зоне. Ограничения предусматривают обязательное ношение защитной маски в общественных местах.

Коротко о деле Медведчука