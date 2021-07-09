Такое решение суд принял 9 июля под председательством судьи Сергея Вовка. Заседание по этому делу началось накануне и продолжалось около 13 часов.

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Сам Медведчук заявил, что решение суда о продлении срока домашнего ареста основывается на нарушении законодательства. Он будет подавать апелляцию.

Позиция прокуроров и защиты

Меру пресечения пророссийскому нардепу продлили на 2 месяца, до сентября. Прокуроры просили об этом, учитывая, что есть риски побега и давления на вероятных соучастников, свидетелей. Кроме этого, они предостерегли о возможном сокрытии, уничтожении или искажении вещественных доказательств. В то же время обратили внимание на то, что по делу не установлены все возможные участники.

В то же время защита Медведчука заявляла, что риски являются необоснованными, и пыталась отменить круглосуточный домашний арест. Там также апеллировали к тому, что такая мера пресечения нарушает право нардепа на труд. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

Обратите внимание! Медведчук и его защита нарушали карантинные правила во время заседания. Они находились на нем без защитных масок.

Что предусматривает круглосуточный домашний арест

Медведчуку запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме этого, политик и в дальнейшем обязан:

прибывать в орган предварительного расследования, суда или прокуратуры по каждому требованию;

не выезжать из Киева и области без разрешения прокурора или суда;

воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;

сдать паспорта для выезда за границу.

Дело Медведчука: основное