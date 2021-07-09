Такое решение суд принял 9 июля под председательством судьи Сергея Вовка. Заседание по этому делу началось накануне и продолжалось около 13 часов.
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Сам Медведчук заявил, что решение суда о продлении срока домашнего ареста основывается на нарушении законодательства. Он будет подавать апелляцию.
Позиция прокуроров и защиты
Меру пресечения пророссийскому нардепу продлили на 2 месяца, до сентября. Прокуроры просили об этом, учитывая, что есть риски побега и давления на вероятных соучастников, свидетелей. Кроме этого, они предостерегли о возможном сокрытии, уничтожении или искажении вещественных доказательств. В то же время обратили внимание на то, что по делу не установлены все возможные участники.
В то же время защита Медведчука заявляла, что риски являются необоснованными, и пыталась отменить круглосуточный домашний арест. Там также апеллировали к тому, что такая мера пресечения нарушает право нардепа на труд. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.
Что предусматривает круглосуточный домашний арест
Медведчуку запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме этого, политик и в дальнейшем обязан:
- прибывать в орган предварительного расследования, суда или прокуратуры по каждому требованию;
- не выезжать из Киева и области без разрешения прокурора или суда;
- воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;
- сдать паспорта для выезда за границу.
Дело Медведчука: основное
- В мае куму Путина Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
- 13 мая суд отправил политика под круглосуточный домашний арест – несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу.
- Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. Сам народный избранник считает, что у следствия нет новых доказательств по его делу.