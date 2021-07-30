Із самого ранку під будівлею суду почали збиратися активісти, а також правоохоронці та нацгвардійці. Сам нардеп від ОПЗЖ прибув на засідання орієнтовно о 10:15.

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Медведчук, як і зазвичай, був у компанії своїх охоронців. Щоправда, цього разу вони взяли із собою парасольки. Ймовірно для того, аби захищати кума Путіна від влучання в нього різних предметів.

Нардеп вимагає, аби суд скасував продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На думку Медведчука, слідство не має достатньо доказів, аби звинувачувати його у держзраді. Також він заявляє, що справа сфабрикована СБУ на замовлення президента Володимира Зеленського, починаючи з 2019 року.

Сьогодні закінчується п'ятий місяць розслідування – слідство не надало доказів, які б підтверджували мою вину або мого колеги депутата Тараса Козака

– сказав кум Путіна.

Зауважимо, що суд вже не вперше розглядає скаргу народного депутата на продовження йому домашнього арешту. Однак минулого разу судді не могли взятися за його скаргу, оскільки матеріали справи надійшли занадто пізно і часу на ознайомлення з ними не було.

Суд розглядає скаргу Медведчука / Фото 24 канал (Артур Зайонц)

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