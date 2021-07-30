С самого утра под зданием суда начали собираться активисты, а также правоохранители и нацгвардейцы. Сам нардеп от ОПЗЖ прибыл на заседание ориентировочно в 10:15.

Важно Большинство украинцев считают, что судебный процесс над Медведчуком не будет иметь реального решения

Медведчук, как и обычно, был в компании своих охранников. Правда, на этот раз они взяли с собой зонтики. Вероятно для того, чтобы защищать кума Путина от попадания в него различных предметов.

Нардеп требует, чтобы суд отменил продление меры пресечения в виде домашнего ареста. По мнению Медведчука, следствие не имеет достаточно доказательств, чтобы обвинять его в госизмене. Также он заявляет, что дело сфабриковано СБУ по заказу президента Владимира Зеленского, начиная с 2019 года.

Сегодня заканчивается пятый месяц расследования – следствие не предоставило доказательств, которые бы подтверждали мою вину или моего коллеги депутата Тараса Козака

– сказал кум.

Отметим, что суд уже не впервые рассматривает жалобу народного депутата на продление ему домашнего ареста. Однако в прошлый раз судьи не могли взяться за его жалобу, поскольку материалы дела поступили слишком поздно и времени на ознакомление с ними не было.

Суд рассматривает жалобу Медведчука / Фото 24 канал (Артур Зайонц)

Медведчук прибыл на суд: смотрите видео

Дело Медведчука: коротко