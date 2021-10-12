Рішення обрав Печерський районний суд. Напередодні політику вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень.

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Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у справі щодо держзради

Сторона обвинувачення просила помістити народного депутата від партії "Опозиційної платформи – За життя" у СІЗО з можливістю застави у один мільярд. Проте суд не задовольнити клопотання щодо тримання під вартою.

Застосувати до підозрюваного Віктора Медведчука запобіжний захід домашній арешт, заборонивши йому залишати місце проживання цілодобово,

– вирішив суд.

Цілодобовий домашній арешт діятиме до 7 грудня 2021 року включно. Також суд зобов'язав політика здати документи для виїзду за межі України.

Що відомо ймовірну держзраду Медведчука

Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.

Нібито політик сприяв, аби організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.

Медведчук на "плівках" стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України.

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