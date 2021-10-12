Накануне политику вручили ходатайство об аресте или залог в размере миллиард гривен.

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Суд избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене

Сторона обвинения просила поместить народного депутата от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" в СИЗО с возможностью залога в один миллиард. Однако суд не удовлетворить ходатайство о содержании под стражей.

Применить к подозреваемому Виктора Медведчука меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место жительства круглосуточно,

– решил суд.

Круглосуточный домашний арест будет действовать до 7 декабря 2021 года включительно.

Что известно предполагаемой госизмене Медведчука

Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе.

Якобы политик способствовал организовации незаконных схем для поставки угля с оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.

Медведчук на "пленках" утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

Другое дело Медведчука

Важно, что политик с мая находился под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Речь о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Медведчук пытался обжаловать решение. В то же время Киевский апелляционный суд оставил его в силе. Под домашним арестом Медведчук должен был находиться как минимум до 31 октября.