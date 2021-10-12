Тож тут, як ми бачимо, Феміда дослухалася до аргументів обвинувачення. Конкретно в цьому випадку – "респект та уважуха".

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Що означає така от сума застави? І яким може бути подальший розвиток подій. До чого тут взагалі Петро Порошенко? Про це – далі покроково.

Чи сплатить Медведчук мільярд

Отже, ця чималенька, м'яко кажучи, сума вселяє обережний оптимізм, що Медведчук таки буде неспроможний її сплатити. Отже, замість домашнього арешту отримає собі перебування за ґратами.

Ми розуміємо, що навіть найкомфортабельніша камера Лук'янівського СІЗО приблизно в мільйон разів гірша за царський палац Медведчука в курортній Пущі-Водиці, що під Києвом.

Але чому він не назбирає таку суму? Не тільки тому, що вона навіть для нього астрономічна, але ще й через санкції РНБО, які накладені на нього і дружину.

Відповідно, їм обмежена "фінансова діяльність". Відповідно, вони і не заробляють останнім часом, а всі їхні рахунки "заморожені". Відтак ані він сам, ані його дружина сплатити цю заставу можливості не матимуть. Якщо цей мільярд державі й надійде, то хіба що від когось з друзів чи товаришів Медведчука

Погодьтеся, це для тих от товаришів занадто ризикований варіант, адже якщо Медведчук потому втече за кодон, то цей мільярд застави залишиться державі. Тому друзі друзями, але ризикувати такими грошима навряд чи хто погодиться.

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Запасний варіант

Утім, є ще один варіант – Медведчук дістає цей мільярд із заначки і просить умовного пана Рабіновича із цих грошей за нього ту заставу сплатити. Однак тоді вже до пана Рабіновича в наших правоохоронців виникнуть запитання. Звідки в нього той мільярд?

Я взагалі до того веду, що із такими от сумами застави навіть друзям та соратникам Медведчука буде вже не надто цікаво за нього "вписуватися".



Медведчуку може допомогти, наприклад, Рабінович / Фото Getty Images

Медведчуку невигідно затягувати процес

Отже, зафіксували. Ймовірніше, внести за себе заставу в мільярд гривень Медведчук не зможе, а тому опиниться за ґратами. Це не тільки означатиме, що Медведчук не зможе більше зранку плавати в домашньому басейні кілометр, мати пілінг в сауні і масаж. ЦЕ ще й означатиме, що панові Медведчуку стане нецікавим затягувати той судовий розгляд.

Якщо він сидітиме у камері, а не дома у палаці, то йому вже не дуже цікаво, щоб судовий розгляд тривав роками.

Йому більше не цікаво буде подавати численні клопотання, апеляції, робити суддям "відводи" і наказувати своїм адвокатам хворіти, їздити у відрядження та ходити по інших судах, щоб в такий спосіб судові засідання відтерміновувати.

Погодьтеся, що наразі це – суцільний позитив.

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Для чого Медведчуку спішити з вироком

Погляньмо з іншого боку. Навіщо Медведчукові отримати собі якнайшвидше вирок по звинуваченню у держзраді? Тут 2 варіанти.

Вирок потрібен, щоб подати апеляцію.

У такий спосіб він спробує в суді іншої інстанції вибороти собі пом'якшення запобіжного заходу, меншу заставу. Якщо вийде опинитися під домашнім арештом – повернеться до гри із затягуванням часу.

Сподіватиметься, що в державі вчергове влада зміниться і вже із новою (або із новою-старою владою) він таки зможе домовитися.

Думає, що зможе суди ці всі скасувати, про що зараз не може домовитися із Зеленським. Це був перший варіант відповіді, навіщо б Медведчукові був потрібен швидкий вирок.

Піде на угоду зі слідством і отримає швидкий, але умовний вирок

Тобто Медведчук визнає себе винним у держзраді та завданні Україні економічних збитків. Визнає, що він дійсно зірвав угоду про постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Зробив це для того, щоб Україна змушена була купувати вугілля з окупованих територій і в такий спосіб фактично підтримувала існування тих терористичних республік. Також, звісно, щоб Медведчук міг на тому заробити свій відсоток посередника.

От це другий варіант розвитку подій. Тож можемо зробити висновки, що Медведчука зараз буквально підштовхують до угоди зі слідством. Йому обрізали доступ до грошей і призначили захмарну заставу, щоб перед ним реально замайоріла тюремна камера. Отже, щоб він погодився на угоду.

Для чого це слідству

Єдине, що треба розуміти – навіщо би слідству була цікавою така угода? Для чого полегшувати обвинуваченому життя? Зазвичай слідству таке цікаво, якщо обвинувачений погоджується їм здати більшу за себе рибу.

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Тобто слідство погодиться вимагати Медведчукові "умовний вирок" у тому разі, якщо Медведчук погодиться свідчити і розкаже, хто саме із тодішнього найвищого керівництва України дозволяв, допомагав або ж просто "не заважав" у його антиукраїнській економічній діяльності.

Якщо називати речі своїми іменами, то Медведчуку можуть дати умовний вирок в обмін на його зізнання, що п'ятий Президент України Петро Порошенко був йому фактично спільником.

Звісно, це все лише мої припущення. Звісно, доказів тому всьому я не маю. Ба більше, пан Медведчук і пан Порошенко абсолютно точно кристально-чистої душі люди, допоки іншого не скаже Феміда.



Медведчук може здати Порошенка / Фото Getty Images

Тому усі ці мої припущення щодо майбутнього перебігу подій навколо Медведчука та Порошенка – вони ґрунтуються виключно на моєму бажанні з окремих пазлів скласти загальну картинку.