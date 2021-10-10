Зарплата Медведчука как народного депутата за сентябрь составляет 30 тысяч 335 гривен. Под домашним арестом кум Владимира Путина находится с мая 2021 года. Именно поэтому политик не посещает заседания Рады.
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Под домашним арестом кум Медведчук пробудет как минимум до 31 октября.
"Зарплата" Медведчука за сентябрь / 24 канал
Медведчуку объявили подозрение
- Куму Путина вручили подозрение в государственной измене. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук способствовал подрыву энергетической независимости Украины.
- В качестве доказательств дела привели: записи разговоров Медведчука с боевиками – эксперты подтвердили их подлинность и голос Медведчука; передачу наличных "псевдореспубликам"; показания свидетелей; судебные экспертизы.
- Кроме того, во время записей разговоров Медведчук говорит, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила: прокуроры будут просить взять Медведчука под стражу. Сумма залога составит миллиард гривен.
- Кроме того, проверят причастность к делу пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.