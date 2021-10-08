По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в таких делах безальтернативность невозможна. Именно поэтому определили такую сумму залога.
Заметьте Медведчуку объявили подозрение в госизмене и терроризме
Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в один миллиард гривен,
– заявила Венедиктова.
СБУ проверит причастность Порошенко
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также заявил о проверке причастности к делу пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Новость дополняется