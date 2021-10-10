Зарплата Медведчука як народного депутата за вересень становить 30 тисяч 335 гривень. Під домашнім арештом кум Володимира Путіна перебуває з травня 2021 року. Саме тому політик не відвідує засідання Ради.

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Під домашнім арештом кум Медведчук пробуде щонайменше до 31 жовтня.



"Зарплата" Медведчука за вересень / 24 канал

Медведчуку оголосили підозру