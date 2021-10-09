Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів глава Служби безпеки України Іван Баканов.

Важливо Поки наших воїнів вбивали, влада давала гроші бойовикам – Венедіктова про справу Медведчука

Він пояснив, що питання навіть не у постачанні вугілля з окупованих територій, чи зриві контрактів на поставку вугілля з Південноафриканської Республіки.

Питання в тому, з яким цинізмом вищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій,

– сказав Баканов.

За його словами, це була "організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала гачок, і тримала Україну в енергетичній залежності". Історія справи Медведчука сягає корінням 2014 року.

Баканов зауважив, що СБУ отримала певну інформацію, яка допомогла відновити ланцюг взаємопов'язаних подій. Цього було достатньо для того, щоб порушити кримінальну справу. Зі словами очільника СБУ погодилася і генпрокурорка Ірина Венедиктова.

Кров після Іловайська у нас сочиться досі. Коли підривали Донецький аеропорт і наближався час Дебальцевого – інша країна возила валізи готівки керівникам терористичних організацій,

– прокоментувала вона.

Зауважимо, що нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин під час ефіру тієї ж програми заявив, що не розуміє складу злочину у діях Медведчука.

У чому звинувачують Медведчука