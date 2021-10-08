Про це Венедіктова сказала на спільному брифінгу з головою СБУ Іваном Бакановим.

Важливо Медведчуку оголосили підозру в держзраді та тероризмі

Генпрокурорка нагадала, що Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Мовиться не лише про конкретну особу та оголошення підозри, і не лише про сприяння у закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій у терористів "ЛНР" та "ДНР" – це питання державної зради,

– підкреслила Венедіктова.

За її словами, в Офісі генпрокурора вивчають те, як окремі політки у розпал війни грали на стороні Росії та нехтували інтересами України. У матеріалах слідства мовиться про період гострого конфлікту на сході України.

"Поки наших воїнів вбивали на фронті, наша держава відправляла валізи готівки керівникам терористичних організацій", – пояснила очільниця ОГ.

Як сказала Венедіктова, це відбувалося у проміжок часу "між Іловайськом та Дебальцевом". У цьому контексті вона зазначила, що винні мають понести відповідальність.

Справа проти Медведчука: головне

За даними слідства, після окупації Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР. Слідство вважає, що за посередництва Медведчука відбулася змова з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР.

Згодом, як вважає слідство, за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Слідство отримало аудіозаписи, на яких нібито Медведчук спілкується з реалізації незаконних схем з представниками російської влади.