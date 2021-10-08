Об этом Венедиктова сказала на совместном брифинге с главой СБУ Иваном Бакановым.

Важно Медведчуку объявили подозрение в госизмене и терроризме

Генпрокурор напомнила, что Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Говорится не только о конкретном лице и объявлении подозрения, и не только о содействии в закупке угля с временно оккупированных территорий у террористов "ЛНР" и "ДНР" – это вопрос государственной измены,

– подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, в Офисе генпрокурора изучают то, как отдельные политики в разгар войны играли на стороне России и пренебрегали интересами Украины. В материалах следствия говорится о периоде острого конфликта на востоке Украины.

"Пока наших воинов убивали на фронте, наше государство отправляло чемоданы наличных руководителям террористических организаций", – пояснила руководительница ОГ.

Как сказала Венедиктова, это происходило в промежуток времени "между Иловайский и Дебальцево". В этом контексте она отметила, что виновные должны понести ответственность.

Дело против Медведчука: главное

По данным следствия, после оккупации Донбасса Россия решила сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Следствие считает, что при посредничестве Медведчука состоялся заговор с украинскими чиновниками, которые создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии, как считает следствие, при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставок угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины. Следствие получило аудиозаписи, на которых якобы Медведчук общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти.

Обратите внимание! Об этой схеме журналисты "Наших денег" Bihus.Info рассказали в своем расследовании "Топливо войны". Информацию они получили, прослушивая тайные записи разговоров кума Путина. В частности их, кстати, СБУ использует в качестве доказательств.

Глава СБУ Иван Баканов добавил, что следствие имеет достаточно доказательств, чтобы утверждать о намерениях фигурантов дела (речь не только о Медведчуке, но и о ряде его подельников-бизнесменов) профинансировать структуры ОРДЛО на сумму не менее 3 миллиардов гривен.