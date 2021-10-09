Мовиться про справу щодо контрабанди вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Та, за словами Венедіктової, ця ситуація не передбачає затримання Медведчука.

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Медведчука не затримали, хоч і повідомили йому про нову підозру: Венедіктова назвала причину

Ірина Венедіктова, очільниця Офісу генпрокурора України, прокоментувала ситуацію з оголошенням нової підозри народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку. За її словами, ця ситуація не передбачає затримання останнього, бо так каже Кримінально-процесуальний кодекс.

Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачене негайне затримання,

– пояснила Венедіктова.

Також вона уточнила, що особисто Медведчук не отримав підозру – її надіслали поштою (депутат же ж і так під домашнім арештом). А щоб таких ситуацій не виникало, Венедіктова звернулася до депутатів із проханням – змінити згадану 208 статтю КПК.

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