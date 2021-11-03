Согласно законодательству, срок пребывания под домашним арестом в рамках досудебного расследования не может превышать 6 месяцев. Об этом 24 каналу сообщили в Службе безопасности Украины.

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Почему дело не отдают в суд

Политик вместе со своим соратником Тарасом Козаком фигурируют в деле о госизмене и покушении на разграбление нацресурсов на оккупированных территориях. Подозрения вручили еще в мае 2021 года.

После этого следователи СБУ выполнили все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Досудебное расследование завершили уже 20 августа. Сейчас защита Медведчука знакомится с материалами дела. Именно этот процесс откладывает вручение куму Путина обвинительного акта и направление его в суд.

Заметим, ранее суд избрал меру пресечения Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

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