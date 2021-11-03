Согласно законодательству, срок пребывания под домашним арестом в рамках досудебного расследования не может превышать 6 месяцев. Об этом 24 каналу сообщили в Службе безопасности Украины.
К теме Медведчуку избрали новую меру пресечения
Почему дело не отдают в суд
Политик вместе со своим соратником Тарасом Козаком фигурируют в деле о госизмене и покушении на разграбление нацресурсов на оккупированных территориях. Подозрения вручили еще в мае 2021 года.
После этого следователи СБУ выполнили все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Досудебное расследование завершили уже 20 августа. Сейчас защита Медведчука знакомится с материалами дела. Именно этот процесс откладывает вручение куму Путина обвинительного акта и направление его в суд.
Заметим, ранее суд избрал меру пресечения Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.
Что известно о другом деле Медведчука
- Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе.
- Политик мог способствовать организации незаконной схемы для поставки угля с оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.
- Печерский районный суд 12 октября избрал Медведчуку меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 7 декабря.