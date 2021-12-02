Пресслужба НАБУ повідомила, що експертці інкримінують зловживання службовими повноваженнями та складанні неправдивого висновку у суді. Детективи стверджують, що такий вчинок обвинувачена зробила свідомо. Вона діяла в інтересах "приватного суб'єкта господарювання".

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Неправдивий висновок експертки став підставою для ухвалення скандального рішення Господарського суду Рівненської області.

Ще у 2017 році він відмовився визнавати, що держава має право власності на частину української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Це призвело до того, що ТОВ "Прикарпатзахідтранс" безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопроводу. Тим часом як він має важливе народногосподарське та оборонне значення.

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