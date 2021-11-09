Прямо під час отримання хабаря суддю затримали детективи НАБУ 9 листопада. До теми 70 тисяч хабаря за зберігання товару: керівника держпідприємства спіймали "на гарячому" Суддя отримував гроші двома траншами Суддя просив 20 тисяч доларів за рішення в адміністративній справі – на користь позивача. За свої послуги чоловік планував отримати два транші – 7 та 13 тисяч доларів. Другу частину грошей суддя мав отримати вже після винесення необхідного рішення. Саме на цій передачі грошей він і попався. Незабаром судді повідомлять про підозру

Незабаром судді повідомлять про підозру – за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.



Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Дивіться відео викриття судді на Чернігівщині / Відео НАБУ: