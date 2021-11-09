Прямо во время получения взятки судью задержали детективы НАБУ 9 ноября.

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Судья получал деньги двумя траншами

Судья просил 20 тысяч долларов за решение по административному делу – в пользу истца. За свои услуги мужчина планировал получить два транша – 7 и 13 тысяч долларов.

Вторую часть денег судья должен был получить уже после вынесения необходимого решения. Именно на этой передаче денег он и попался.

Вскоре судье сообщат о подозрении

Вскоре судье сообщат о подозрении – за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Смотрите видео разоблачения судьи в Черниговской области / видео НАБУ: