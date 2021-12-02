Пресс-служба НАБУ сообщила, что эксперту инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями и составление ложного заключения в суде. Детективы утверждают, что такой поступок обвиняемая совершила сознательно. Она действовала в интересах "частного субъекта хозяйствования".
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Ложное заключение эксперта стало основанием для принятия скандального решения Хозяйственного суда Ровненской области.
Еще в 2017 году он отказался признавать, что у государства есть право собственности на часть украинской части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".
Это привело к тому, что ООО "Прикарпатзападтранс" безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепровода. Между тем, как он имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.
"Труба Медведчука": главное
- Весной 2021 года мир увидело расследование Bihus.Info о нефтепроводе "Самара - Западное направление". Его еще называют "трубой Медведчука".
- В государственную собственность нефтепровод был возвращен в 2021 году. Тогда против Виктора Медведчука – кума Владимира Путина – и его жены Оксаны Марченко ввели санкции.
- За время владения трубой Медведчук обогатился настолько, что купил 3 телеканала, содержал частную армию и попал в список Forbes.