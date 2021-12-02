Пресс-служба НАБУ сообщила, что эксперту инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями и составление ложного заключения в суде. Детективы утверждают, что такой поступок обвиняемая совершила сознательно. Она действовала в интересах "частного субъекта хозяйствования".

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Ложное заключение эксперта стало основанием для принятия скандального решения Хозяйственного суда Ровненской области.

Еще в 2017 году он отказался признавать, что у государства есть право собственности на часть украинской части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".

Это привело к тому, что ООО "Прикарпатзападтранс" безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепровода. Между тем, как он имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.

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