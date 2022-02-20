Хто такий Олег Царьов, як він опинився в центрі уваги світових медіа та політикуму, хто ще може вигулькнути з політичного небуття – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Відродження Царьова

Видання Financial Times дізналося про плани Кремля щодо Царьова від представника західних спецслужб, ім'я якого, звісно, не розголошується. Той повідомив, що інформацію "розкопала" розвідка США і поділилася нею з партнерами по альянсу Five Eyes, до якого входять також Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія.

Саме видання до "зливу" свого ж джерела поставилося досить скептично, зазначивши, що кандидатура Царьова має "навіть менше сенсу, ніж персони, згадані раніше розвідками Великої Британії та США".

Олег Царьов мітингує / Фото uznayvse

Царьов теж заперечив власне возвеличення:

Це доволі кумедна ситуація. Мене навіть не запрошують на російські телеканали, тому що я недостатньо важливий. Я нині – директор санаторію в Ялті...

Хто такий Олег Царьов Народився (2 червня 1970 року) і проживав у Дніпрі.

Політик і бізнесмен. Колишній член Партії регіонів і депутат Верховної Ради чотирьох скликань (IV-VII). У парламенті відзначився багатьма бійками та блокуванням трибуни.

Після Революції Гідності втік з України в тимчасово окупований Крим. Став одним із антиукраїнських спікерів на російському ТБ. Відкрито підтримував бойовиків на Донбасі.

2 липня 2014 року був оголошений у міжнародний розшук.

Особливої популярності Царьов набув після ефіру на Громадському, коли на питання ведучого: "Коли почалася Друга світова війна? – відповів: "Что?" Це стало мемом.

Царьов уже керував "державою"

Під час так званої "Руської весни" Царьов став чи то керівником, чи то спікером угруповання "Новоросія", яке теоретично мало б об'єднати території, "віджаті" терористами у 2014 році в України. Але вже через рік – у травні 2015-го – Царьов особисто повідомив, що проєкт Кремля "Новоросія" припинив свою діяльність, бо "його існування суперечить мінським угодам" і "безпосередньо впливати на ситуацію на Донбасі не може".

Насправді – все простіше. Проєкт "Новоросія" провалився, і Москва перестала фінансувати й до того нікому непотрібний "офіс" Царьова і Ко. Що робила протягом року так звана "Новоросія" (окрім дерибану російських грошей) – залишається таємницею.

Царьов vs Мураєв

Нині Царьов став конкурентом Євгена Мураєва, який раніше теж фігурував як можливий глава "окупаційного уряду" України.

Інформацію про кремлівський "варіант Мураєва" наприкінці січня 2022 року оприлюднило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Тоді власник проросійського телеканалу "НАШ", як і нині Царьов, заперечив свою участь у проєктах Кремля.

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Чому "воскрес" Царьов?

Поява інформації про потенційного "главу уряду" Царьова, так само як і раніше про Мураєва – типовий "вилив". Тут два варіанти: або це відволікання уваги від важливіших подій, або банальні розборки в українських проросійських угрупуваннях, які між собою конкурують і намагаються "злити" один одного. Тому ніяких сенсацій. До реальних планів Кремля це має дуже далеке відношення,

– сказав у коментарі сайту 24 каналу голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко / Фото з архіву 24 каналу

Фесенко впевнений, що зараз взагалі немає сенсу обговорювати, хто теоретично може стати "російським ставлеником на чолі України".

Керівником якогось там "окупаційного уряду" може стати будь-яка людина, на яку вкаже Кремль. Хто знав у 2014 році таких персон як Губарєв, Захарченко чи Болотов? Їх не те що в Україні, навіть у Донецьку і Луганську місцеві майже не знали. Або той же Аксьонов у Криму?! Він був досить активним, але маргінальним політиком, далеким від еліти. Тому й зараз говорити про конкретні прізвища нема сенсу. Головна умова – так званим "главою" може стати лише людина, яку прикриватимуть російські автомати й танки,

– наголосив експерт.

На його думку, Царьов – зовсім не та фігура, яка може очолити обговорюваний і такий бажаний для Росії переворот в Україні.

Царьов не та людина, яка змогла б очолити "переворот" в Україні, впевнений Фесенко / Фото espreso

Ну, який переворот може очолити Царьов?! Він не мав серйозного впливу навіть до 2014 року. Так, бував на ефірах ТБ, але навіть у Партії регіонів залишався другорядною фігурою, яка ні на що не впливала. Так, у нього були певні амбіції. У 2014-му намагався створити й очолити структури так званої "Новоросії". Але власної політичної ваги Царьов не має. Він – один з маргіналів, одна з маріонеток…

– зауважив Володимир Фесенко.

Якщо не Царьов, то хто?

Найближчим часом можна очікувати "злив" інформації щодо нових кандидатів на пост "керівника" України від Росії.

Справді, можуть з'явитися нові прізвища, варіантів багато. Наприклад, це можуть бути представники так званого "Комітету спасіння України" – той же Микола Азаров чи Володимир Олійник,

– зазначив політолог.

Володимир Олійник і Микола Азаров – "руські спасітєлі України" / Фото з архіву 24 каналу

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Водночас він звернув увагу, що найбільш одіозного прокремлівського політика – кума Путіна Віктора Медведчука – зараз ніде "не світять":

Він з усіх українських політиків – найближча людина до Кремля. І хоча зараз перебуває під домашнім арештом і не має прямого доступу до Путіна, його не можна скидати з рахунків. Медведчука добре знають у Росії, в нього є там серйозні зв'язки… Тож Москва може тримати його, як джокера в рукаві,

– резюмував Володимир Фесенко.

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