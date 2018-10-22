Одиозный Царев надругался над гербом Украины: в соцсетях насмехаются над политиком
Бывший народный депутат Украины от Партии регионов, который во время Евромайдана бежал в Россию, Олег Царев глумливо высказался об украинском гербе.
Об этом свидетельствует сообщение политика в Twitter.
"А вы заметили, что святые на иконах изображаются с копьем, мечом или посохом, и только черти с трезубцами? Совпадение?", – написал Царев.
Читайте также: "Столько низкопробного г*вна": Добкин грубо высказался об украинской музыке
Отметим, что слова Царева вызвали бурную реакцию пользователей социальных сетей. Так, они принялись насмехаться над самим фанатом "русского мира".
Кто такой Олег Царев?
Депутат Верховной Рады 6-7 созывов, член фракции Партии регионов, коллаборационист с Россией. Был противником Евромайдана и во время его событий сбежал в РФ, где до сих пор скрывается от украинского следствия, которое обвинило политика в государственной измене. Неоднократно подвергался критике за украинофобию и сепаратизм, в 2014 году стал "спикером парламента союза народных республик" – объединение "ДНР" и "ЛНР".