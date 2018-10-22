12:07
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Одиозный Царев надругался над гербом Украины: в соцсетях насмехаются над политиком

      522 Читати новину українською
      Царев оскорбил украинский тризуб
      Царев оскорбил украинский тризуб / Фото из свободных источников

      Бывший народный депутат Украины от Партии регионов, который во время Евромайдана бежал в Россию, Олег Царев глумливо высказался об украинском гербе.

      Об этом свидетельствует сообщение политика в Twitter.

      "А вы заметили, что святые на иконах изображаются с копьем, мечом или посохом, и только черти с трезубцами? Совпадение?", – написал Царев.

      Читайте также: "Столько низкопробного г*вна": Добкин грубо высказался об украинской музыке

      Отметим, что слова Царева вызвали бурную реакцию пользователей социальных сетей. Так, они принялись насмехаться над самим фанатом "русского мира".

      Кто такой Олег Царев?
      Депутат Верховной Рады 6-7 созывов, член фракции Партии регионов, коллаборационист с Россией. Был противником Евромайдана и во время его событий сбежал в РФ, где до сих пор скрывается от украинского следствия, которое обвинило политика в государственной измене. Неоднократно подвергался критике за украинофобию и сепаратизм, в 2014 году стал "спикером парламента союза народных республик" – объединение "ДНР" и "ЛНР".

      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Олег Царев Партия регионов
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Выборы Путина 2018: россияне в Украине проголосовать не смогут
       16 марта , 17:32
      "Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы
       18 сентября , 22:56
      Луческу переманил в "Зенит" лидера команды-соперника Зинченко
       1 сентября 2016 , 08:59
      Экс-полузащитник "Динамо" забил 6-й гол в 13-м матче за "Сидней"
       31 декабря 2016 , 09:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук