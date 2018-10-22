Одиозный Царев надругался над гербом Украины: в соцсетях насмехаются над политиком

Бывший народный депутат Украины от Партии регионов, который во время Евромайдана бежал в Россию, Олег Царев глумливо высказался об украинском гербе.

Об этом свидетельствует сообщение политика в Twitter.

"А вы заметили, что святые на иконах изображаются с копьем, мечом или посохом, и только черти с трезубцами? Совпадение?", – написал Царев.

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А вы заметили что святые на иконах изображаются с копьем, мечом или посохом; и только черти с тризубами? Совпадение? (К сожалению не знаю источник) — Олег Царев (@OlegTsarov) 21 октября 2018 г.

Отметим, что слова Царева вызвали бурную реакцию пользователей социальных сетей. Так, они принялись насмехаться над самим фанатом "русского мира".

Бросай принимать наркоту — Irina Razvorotneva (@AngryIrina) 21 октября 2018 г.

А шо ж ты гнида сыклива так не гутарил когда был депутатом и с гордостью носил трезубец? — Копач Чорного моря (@eugene_still) 21 октября 2018 г.

Про чортів багато думаєш? Задумався, куди потрапиш після Священної Ядерної Війни?) — Alex Panchenko (@AlexPanchenko2) 21 октября 2018 г.

Кто такой Олег Царев?

Депутат Верховной Рады 6-7 созывов, член фракции Партии регионов, коллаборационист с Россией. Был противником Евромайдана и во время его событий сбежал в РФ, где до сих пор скрывается от украинского следствия, которое обвинило политика в государственной измене. Неоднократно подвергался критике за украинофобию и сепаратизм, в 2014 году стал "спикером парламента союза народных республик" – объединение "ДНР" и "ЛНР".