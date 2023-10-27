Отмечают, что Царев – абсолютно законная цель. Предатель должен ответить за содеянное.

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Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев – абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев,

– подчеркнул информированный источник.

Детали спецоперации не разглашают. По состоянию на сегодня сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

По оперативной информации, состояние Царева критическое – врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он отправится на концерт к Кобзону.

Заметьте! Ранее Царева заочно осудили до 12 лет лишения свободы. Его признали виновным в публичных призывах к сепаратизму и призывам к насильственному свержению конституционного строя в Украине.

К слову, в Кремле отказались комментировать покушение на Царева. Очевидно, полуживой изменник уже никому не нужен. В Госдуме подчеркнули, что предателю делают операцию.