Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, решил не комментировать покушение, которое произошло в Крыму на Царева, пишет 24 Канал. Высказывания Пескова распространили российские пропагандисты.
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Песков объяснил, что пока не располагает информацией о покушении на Царева. Других деталей прихвостень Путина не озвучил.
Царев потерял много крови и находится в реанимации
27 октября в сети появилась информация, что около полуночи в дом Царева в оккупированном Крыму приезжали "скорая" и полиция. Территорию вокруг санатория, где живет сепаратист, оцепили силовики.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения.
Впоследствии российские пропагандисты подтвердили, что в Царева стреляли. Предатель находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. В больницу он якобы попал с двумя огнестрельными ранениями.
Депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что бывшему нардепу делают операцию.
К моменту прибытия "скорой" Царев был без сознания. Он потерял большое количество крови. Кто стрелял в предателя Украины – пока неизвестно.
Что известно о Цареве
- Олег Царев был народным депутатом от Партии регионов IV – VII созывов и голосовал за диктаторские законы 16 января. Он сепаратист и пропагандист, объявленный в розыск. Также Царев украинофоб и пророссийский политик.
- СБУ в 2023 году объявила скрывающемуся в России Цареву подозрение в государственной измене. Он сотрудничал с руководством минобороны России после начала полномасштабного вторжения.
- Шевченковский райсуд Киева признал виновным Царева в публичных призывах к умышленным действиям по изменению территории и государственной границы Украины, а также свержению конституционного строя с использованием СМИ.
- Цареву сообщили о еще одном подозрение из-за того, что он обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу с предложением сдать город российским оккупантам.