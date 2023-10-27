В Украине Царев был членом фракции Партии регионов и даже кандидатом в президенты на внеочередных выборах в 2014 году. Сейчас он находится в уголовном розыске. Подробнее о предателе – читайте в материале 24 Канала.

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Чем известен предатель Царев

В апреле 2014 года Царев, общаясь с сепаратистами в Донецкой ОГА, заявил, что готов стать лидером так называемого "Юго-Восточного движения".

В мае того же года Генеральная прокуратура Украины подала в Верховную Раду представление о лишении Царева мандата народного депутата Украины.

В июне 2014 года он был избран "спикером парламента" так называемой "Новороссии". Также Царев относится к "комитету спасения Украины", который создали в Москве в 2015 году бывшие высокопоставленные должностные лица Украины времен президентства Януковича.

3 июня 2014 года Верховная Рада решила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Царева. Однако позже его выпустили на свободу.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Царев подозревается в сотрудничестве с Россией. Он участвовал в пропагандистских съемках на оккупированных территориях в Киевской области.



Под Киевом с оккупантами засветился Царев / Скриншот с видео

Также известно, что предатель предлагал главе военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу сдать город российским террористам.

В сентябре 2022 года СБУ сообщила Цареву о подозрении в государственной измене и в незаконном пересечении государственной границы с целью нанесения ущерба интересам Украины.

4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева. В марте 2023-го Киевский апелляционный суд оставил без изменений предыдущий приговор суда предателю – его приговорили к 12 годам заключения. В мае 2023 года СБУ объявила подозрение Цареву.

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