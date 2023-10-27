Российские СМИ пишут, что в Олега Царева стреляли. Ранее писали, что в его дом ночью 27 октября приезжала "скорая", пишет 24 Канал.
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Царев в реанимации
Глава движения "Мы вместе с Россией" заявил, что Олег Царев находится в реанимации. По его словам, коллаборант в "очень тяжелом состоянии".
В больницу он попал с огнестрельным ранением.
Кто такой Олег ЦаревБывший украинский предприниматель, коллаборационист, пророссийский политик, сепаратист. Скрывается в России от следствия, проведенного Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.
В телеграм-канале предателя Олега Царева написали, что его родные подтверждают, что в него выстрелили дважды. Они рассказали, что инцидент произошел около полуночи.
Информации о том, кто именно стрелял в коллаборанта, нет, однако сообщили, что силовики уже работают над этим.
На момент прибытия кареты "скорой" Царев был без сознания. Он потерял большое количество крови.
К Цареву приезжала "скорая"
- Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на сообщения местных телеграм-каналов, которые писали, что ночью в доме коллаборанта Олега Царева что-то произошло.
- Сообщается, что после того, как в дом прибыли "скорая" и полиция, территорию оцепили. В то же время люди, похожие на российских силовиков, агрессивно реагировали на появление посторонних.
- Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что со вчера Царев не писал ничего в свой канал, хотя достаточно активно его ведет.