Російські ЗМІ пишуть, що у Олега Царьова стріляли. Раніше писали, що до його будинку вночі 27 жовтня приїжджала "швидка", пише 24 Канал.
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Царьов в реанімації
Голова руху "Ми разом із Росією" заявив, що Олег Царьов перебуває в реанімації. За його словами, колаборант у "дуже важкому стані".
До лікарні він потрапив із вогнепальним пораненням.
Хто такий Олег ЦарьовКолишній український підприємець, колабораціоніст, проросійський політик, сепаратист. Переховується в Росії від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.
У телеграм-каналі зрадника Олега Царьова написали, що його рідні підтверджують, що у нього вистрелили двічі. Вони розповіли, що інцидент трапився близько півночі.
Інформацію про те, хто саме стріляв у колаборанта немає, проте повідомили, що силовики вже працюють над цим.
На момент прибуття карети "швидкої" Царьов був непритомним. Він втратив велику кількість крові.
До Царьова приїжджала "швидка"
- Український журналіст Денис Казанський звернув увагу на повідомлення місцевих телеграм-каналів, які писали, що вночі в будинку колаборанта Олега Царьова щось сталося.
- Повідомляється, що після того, як до будинку прибули швидка та поліція, територію оточили. Водночас люди, які схожі на російських силовиків, агресивно реагували на появу сторонніх.
- Український активіст Сергій Стерненко зауважив, що від учора Царьов не писав нічого у свій канал, хоча досить активно його веде.