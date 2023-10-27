Російські ЗМІ пишуть, що у Олега Царьова стріляли. Раніше писали, що до його будинку вночі 27 жовтня приїжджала "швидка", пише 24 Канал.

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Царьов в реанімації

Голова руху "Ми разом із Росією" заявив, що Олег Царьов перебуває в реанімації. За його словами, колаборант у "дуже важкому стані".

До лікарні він потрапив із вогнепальним пораненням.

Хто такий Олег Царьов Колишній український підприємець, колабораціоніст, проросійський політик, сепаратист. Переховується в Росії від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

У телеграм-каналі зрадника Олега Царьова написали, що його рідні підтверджують, що у нього вистрелили двічі. Вони розповіли, що інцидент трапився близько півночі.

Інформацію про те, хто саме стріляв у колаборанта немає, проте повідомили, що силовики вже працюють над цим.

На момент прибуття карети "швидкої" Царьов був непритомним. Він втратив велику кількість крові.

До Царьова приїжджала "швидка"