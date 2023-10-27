Царьов став героєм мемів після того, як не зміг відповісти на питання "Коли почалася Друга світова війна". Після повідомлень про "напад" на зрадника мережа вибухнула новими мемами. Як реагують на "поранення" Царьова у мережі – передає 24 Канал.

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"Вбивали Путіна, а поранили Царьова"

Інформація про "напад" на Царьова та його поранення викликала бурхливу реакцію користувачів мережі. Українці масово почали залишати влучні коментарі щодо зрадника.

Протягом останніх кількох днів у мережі активно ширяться чутки про нібито "смерть Путіна". Українці також активно коментували такий вкид і жартували з цього приводу. Пригадуючи факт про буцімто "смерть" російського президента, користувачі мережі жартують, що, можливо, ліквідувати хотіли "царя", але щось переплутали й під ударом опинився Царьов.

Українці жартують, що "царя" переплутали з Царьовим" – більше у галереї

Пригадують Царьову і його слова про "Волинську різню". В одному з інтерв'ю колаборант називав трагедію "бандерівською ідеологією". У мережі влучно підкреслили, що нісенітниця від Царьова зробила кармічне коло.



У мережі коментують "напад" на Царьова / Скриншот



Українці жартують про "Ялтинську різню" / Фото Telegraf

У мережі припускають, що після Царьова можуть ліквідувати ще когось зі зрадників України. Натякають користувачі й на прихвостня Кремля Іллю Киву, який відкрито підтримує російську агресію.

Жартують українці й з приводу того, як нібито "скоїли замах" на Царьова, адже російські пропагандисти повідомляли різну інформацію щодо цього. У мережі припускають, що сталася просто "побутова сварка".

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"Замах" на Царьова: що відомо