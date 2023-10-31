Также якобы задержан так называемый "координатор" покушения на Царева. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В каком состоянии сейчас Царев
Как сообщили в российской ФСБ, после покушения Царев находится "в удовлетворительном состоянии". По их данным, якобы был задержан "координатор" нападения на предателя. Он является жителем временно оккупированной Ялты и гражданином России.
В ФСБ утверждают, что "координатор" покушения якобы организовал слежку за Царевым. Также у него нашли самодельную взрывчатку, а сам он уже признался в содеянном.
Что этому предшествовало
- Напомним, что 27 октября росСМИ начали писать, что якобы в предателя Олега Царева стреляли.
- Его без сознания нашли возле санатория, где он проживал.
- Источники 24 Канала в день инцидента подтвердили, что СБУ стоит за покушением на предателя Олега Царева. Там подчеркнули, что он абсолютно законная цель и должен ответить за свои преступления.
- Накануне нападения Царев сказал другим пропагандистам, что Россию ждут темные времена.
- 29 октября российские СМИ со ссылкой на друга Олега Царева сообщали, что после нападения предатель все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. В случае улучшения ситуации, его могут транспортировать из Крыма.
- На сегодняшний день палату экс-нардепа усиленно охраняют российские спецслужбы.