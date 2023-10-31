Также якобы задержан так называемый "координатор" покушения на Царева. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В каком состоянии сейчас Царев

Как сообщили в российской ФСБ, после покушения Царев находится "в удовлетворительном состоянии". По их данным, якобы был задержан "координатор" нападения на предателя. Он является жителем временно оккупированной Ялты и гражданином России.

В ФСБ утверждают, что "координатор" покушения якобы организовал слежку за Царевым. Также у него нашли самодельную взрывчатку, а сам он уже признался в содеянном.

Что этому предшествовало