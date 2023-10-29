Всі російські пропагандисти налякалися ще тоді, коли підірвали колаборанта Владлена Татарського. Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, зауваживши, що росіяни мають усвідомлювати, що скоюючи злочини, рано чи пізно їм доведеться відповідати.

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Росіяни будуть нести покарання за те, що зробили. Ольга Курносова зазначила, що у кращому разі вони потраплять на лаву підсудних Гаазького трибуналу, а в гіршому випадку – їх застрелять або вб'ють.

Всі колаборанти й пропагандисти мають розуміти, що вони злочинці, тому змушені будуть відповідати. Все інше залежить від того, наскільки гуманною буде Феміда,

– додала російська опозиціонерка.

У Європі смертна кара заборонена, тому злочинців можуть засудити до довічного позбавлення волі. Відтак самостійно здатися було б для них найвигіднішим рішенням.

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Російські злочинці не можуть сховатися ніде, а навколо них уже формується група людей, які готові їх здати. Замах на Царьова тільки підтверджує, що можна дістатися до будь-кого. Щодо того, хто стоїть за замахом, Курносова сказала про українську сторону.

Я все-таки думаю на українські спецслужби, мені здається, що вони дуже добре працюють,

– підкреслила аналітикиня.

Якщо цивілізований світ не змусить Росію відповідати за свої злочини, то кожен інший Царьов буде думати, якщо він сильніший, ніж сусід, то може легко захопити частину його землі.

"Європейський Союз створили для того, щоб була можливість перетинати кордон, їздити кудись. Це і є той спосіб, яким можна побороти різні територіальні претензії. Але Путін все це розтоптав і створив те, що є зараз", – підсумувала російська опозиціонерка.

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