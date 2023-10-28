У мережі 28 жовтня почали поширювати інтерв'ю Царьова, у якому він зауважив провали Кремля. Ця розмова датована 26 жовтня, а вже вночі у Царьова стріляли двічі, пише 24 Канал.

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Що заявив Царьов напередодні замаху

Олег Царьов у інтерв'ю російським пропагандистам від 26 жовтня 2023 року заявив, що Росія окупувала Крим, та втратила всю Україну.

Попереду дуже темні (для Росії – 24 Канал) часи. Ми вступили у війну. Якщо, починаючи війну, всі думали, що в Росії "друга армія світу", то виявилось, що у нас (мовиться про окупантів – 24 Канал) того немає, того немає, там проблеми,

– заявив Царьов.

Він також сказав, що у Росії немає безпілотників та зв'язку. Він додав, що не уявляє, щоб Росія могла захопити хоч якийсь обласний центр.

Після цих заяв російський пропагандист заявив, що Царьов шокував його відвертістю.

Що заявив Царьов під час інтерв'ю, датованого 26 жовтня: дивіться відео

Замах на Царьова: коротко