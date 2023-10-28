В сети 28 октября начали распространять интервью Царева, в котором он заметил провалы Кремля. Этот разговор датирован 26 октября, а уже ночью в Царева стреляли дважды, пишет 24 Канал.

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Что заявил Царев накануне покушения

Олег Царев в интервью российским пропагандистам от 26 октября 2023 года заявил, что Россия оккупировала Крым, и потеряла всю Украину.

Впереди очень темные (для России – 24 Канал) времена. Мы вступили в войну. Если, начиная войну, все думали, что в России "вторая армия мира", то оказалось, что у нас (говорится об оккупантах – 24 Канал) того нет, того нет, там проблемы,

– заявил Царев.

Он также сказал, что у России нет беспилотников и связи. Он добавил, что не представляет, чтобы Россия могла захватить хоть какой-то областной центр.

После этих заявлений российский пропагандист заявил, что Царев шокировал его откровенностью.

Что заявил Царев во время интервью, датированного 26 октября: смотрите видео

Покушение на Царева: коротко