Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лысянский. Он подтвердил, что из-за своевольных приказов руководства и большого процента смертности среди российских солдат участились случаи дезертирства.

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Причины увеличения количества дезертиров

Прежде всего, Россия уже потеряла значительное количество своих профессиональных военных, которые она имела в момент полномасштабного вторжения. Сейчас вместо них воюют принудительно мобилизованные и контрактники, уровень подготовки которых значительно ниже.

Другая проблема, способствующая желанию россиян бежать из российской армии – глупость ее командиров, регулярно отправляющих своих подчиненных на минные поля и под пулеметные очереди.

"Раньше эту функцию выполняли принудительно мобилизованные из ОРДЛО (а также роты узников Шторм-Z – 24 Канал). Теперь же Россия бросает на верную гибель даже те регулярные подразделения, которые она считает "некачественными", – убежден Лисянский.

Павел Лысянский о дезертирстве в русской армии: смотрите видео

Как следствие, у российских военных только два выхода: либо подчиниться такому приказу, либо попытаться отказаться от его исполнения. Последних агрессор либо отправляет в тюрьму, либо уничтожает. Причем одним из аргументов против дезертирства российское командование называет возможность денежного обеспечения семьи после смерти.

Последствия увеличения дезертиров в русской армии

Такая ситуация побуждает солдат оккупационной армии убегать с фронта в направлении пограничных российских областей. Однако во время таких действий они часто прибегают к насилию в отношении гражданских жителей.

Недавно резонансным стало сообщение об убийстве женщины в Антраците оккупантом из роты "Шторм-Z". Такие случаи не единичны на оккупированной территории и вызывают значительное возмущение местного населения. Но обеспечивать их безопасность некому,

– заметил правозащитник.

В то же время, для того, чтобы бороться с дезертирством, Россия начала активнее применять заградительные отряды. Они состоят преимущественно из бойцов "росгвардии", которые расположены во второй линии обороны.

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