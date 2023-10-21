Президент России Владимир Путин был с визитом в Перми на форуме "Россия – спортивная держава". Там он заявил, что Россия проведет собственные Олимпийские игры, назвав их "Всемирными играми дружбы". 24 Канал собрал факты о том, как обычные люди страдали от визита главы государства.

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Что известно о визите

Путин прилетел в Пермь в ночь на 19 октября. Из-за него перекрыли аэропорт и все подъезды к нему, а также на 30 минут задержали посадку пассажирского самолета из Москвы.

За два дня до этого местные власти, стремясь выслужиться, начали менять асфальт и красить центральные дома в цвета российского флага. Покрасили и здание МВД.

В сам день приезда главы Кремля "для безопасности" выключили светофоры и онлайн-камеры Центра безопасности дорожного движения. Были перебои с мобильной связью и интернетом.

Кортеж президента насчитывал 24 машины. Город остановился на два часа. В центре было множество патрулей и даже ПЗРК.

Кортеж Путина едет по безлюдному городу Пермь: смотрите видео

В комментариях пишут, что в Москве Путину обычно сигналят, поэтому он стал передвигаться в столице вертолетом. Некоторые шутят, что в кортеже Кадырова еще больше машин, а вообще Путин боится "большой народной любви" и что его "задушат на радостях и забросают цветами". Также прокомментировали большое количество скорых и сравнили Путина с Юрием Андроповым.



Россияне комментируют кортеж Путина в Перми / Скриншот 24 Канала

А владельцы гаражей обнаружили, что их собственность опечатали. Ворота в гаражном кооперативе, расположенном рядом с местом проведения мероприятия, заварили. Открывать их нельзя до 22 октября. Это кажется нонсенсом в любой цивилизованной стране, но не в России. Интересно, что же произойдет с гаражами 22 октября – карета превратится в тыкву?



Жителям Перми за несколько дней до приезда Путина заварили гаражи / Фото российские телеграм-каналы

К вечеру отменили концерт Найка Борзова – "в связи с инфраструктурной загруженностью Перми" его перенесли на весну.

На форуме присутствовал министр физической культуры и спорта КНДР. Российские чиновники бодро отчитывались о том, что население сдает так называемые "нормы ГТО" (готов к труду и обороне ). В СССР они были введены в 1931 году, но в современной России их решили возродить. Полный back to USSR.

Путин пришел на мероприятие после 12 часов, сказав, что россиян дискриминируют, не допуская к Олимпийским играм. За сотрудничество поблагодарил Китай и страны БРИКС. Затем хозяин Кремля провел совещание по развитию физкультуры и спорта, где назвал бокс мужским видом спорта. После поехал в Ростов-на-Дону, где руководитель штаба Герасимов отчитался, что "все идет по плану".

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Телеведущая некорректно прокомментировала поведение Путина

Михаил Подоляк на телемарафоне сказал, что Путин осознает свою изоляцию. "Да, очень похоже на аутизм", – прокомментировала Ольга Немцева. Украинцев возмутило такое высказывание ведущей: они отмечают, что Путина нужно критиковать, но не так, чтобы дискриминировать людей с аутизмом. Почему слова Ольги Немцевой оскорбительны – читайте в материале 24 Канала.