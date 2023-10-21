Президент Росії Владімір Путін був із візитом у Пермі на форумі "Росія – спортивна держава". Саме там він заявив, що Росія проведе власні Олімпійські ігри, назвавши їх "Всесвітніми іграми дружби". 24 Канал зібрав факти про те, як звичайні люди потерпали від візиту очільника держави.

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Що відомо про візит

Путін прилетів у Перм у ніч проти 19 жовтня. Через нього перекрили аеропорт і всі під'їзди до нього, а також на 30 хвилин затримали посадку пасажирського літака з Москви.

За два дні до цього місцева влада, прагнучи вислужитися, почала міняти асфальт і фарбувати центральні будинки в кольори російського прапора. Пофарбували і будівлю МВС.

У сам день приїзду очільника Кремля "задля безпеки" вимкнули світлофори та онлайн-камери Центру безпеки дорожнього руху. Були перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

Кортеж президента нараховував 24 машини. Місто зупинилося на дві години. У центрі було безліч патрулів і навіть ПЗРК.

Кортеж Путіна їде безлюдним містом Перм: дивіться відео

У коментарях пишуть, що у Москві Путіну зазвичай сигналять, тому він став пересуватися в столиці гелікоптером. Дехто жартує, що в кортежі Кадирова ще більше машин, а взагалі Путін боїться "великої народної любові" та що його "задушать на радощах і закидають квітами". Також прокоментували велику кількість швидких і порівняли Путіна з Юрієм Андроповим.



Росіяни коментують кортеж Путіна в Пермі / Скриншот 24 Каналу

А власники гаражів виявили, що їхню власність опечатали. Ворота у гаражному кооперативі, розташованому поряд із місцем проведення заходу, заварили. Відкривати їх не можна аж до 22 жовтня. Це видається нонсенсом у будь-якій цивілізованій країні, але не в Росії. Цікаво, що ж станеться із гаражами 22 жовтня – карета перетвориться на гарбуз?



Жителям Пермі за декілька днів до приїзду Путіна заварили гаражі / Фото російські телеграм-канали

Надвечір скасували концерт Найка Борзова – "у зв'язку з інфраструктурною завантаженістю Пермі" його перенесли на весну.

На форумі був міністр фізичної культури та спорту КНДР. Російські чиновники бадьоро звітували про те, що населення здає так звані "норми ГТО" (рос. готов к труду и обороне). У СРСР їх запровадили у 1931 році, але в сучасній Росії вирішили відродити. Повний back to USSR.

Путін прийшов на захід після 12-ї години, сказавши, що росіян дискримінують, не допускаючи до Олімпійських ігор. За співпрацю подякував Китаю та країнам БРІКС. Потім господар Кремля провів Нараду з розвитку фізкультури та спорту, де назвав бокс чоловічим видом спорту. Відтак поїхав у Ростов-на-Дону, де керівник штабу Гєрасімов прозвітував, що "всьо ідьот па плану".

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Телеведуча некоректно прокоментувала поведінку Путіна

Михайло Подоляк під час телемарафону сказав, що Путін усвідомлює свою ізоляцію. "Так, дуже схоже на аутизм", –прокоментувала Ольга Нємцева. Українців обурило таке висловлювання ведучої: вони зазначають, що Путіна треба критикувати, але не так, щоб дискримінувати людей із аутизмом. Чому слова Ольги Нємцевої образливі – читайте в матеріалі 24 Каналу.