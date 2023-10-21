У такий спосіб Джо Байден фактично визнав і причетність Росії до подій в Ізраїлі. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.
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"Це було очевидно"
Раніше у Білому домі дуже обережно коментувати причетність Росії до підготовки нападу ХАМАС на Ізраїль, зокрема, передачі терористам зброї. У Держдепі США займали таку позицію, що у нас, мовляв, немає достеменних фактів.
Коли Джо Байден провів таку паралель, то всі українці сказали, що це ж очевидно. Але Байден не казав, що вони однакові, а що у світі розгорнулась повноцінна боротьба авторитарних режимів, терористів, націлена на те, щоб мати можливість безкарно нищити демократичних сусідів,
– наголосив Олег Рибачук.
Мається на увазі якраз напад Росії на демократичну Україну та напад ХАМАС на демократичний Ізраїль. Росія, крім того, намагалась залякувати українців, мовляв, війна в Ізраїлі відверне світ від збройного протистояння у нашій країні.
Проте цього не сталось. Зокрема, у Сполучених Штатах твердо заявили, що підтримуватимуть і Україну, й Ізраїль у боротьбі проти терористів.
"Реакція Байдена, світу, саміт Сполучені Штати – Європейський союз продемонстрував, що у світі є західна демократія: Україна, Ізраїль. І це та частина, яку захищатимуть Штати та ЄС. А є Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Фактично відбулось створення двох коаліцій", – зауважив Рибачук.
Одна коаліція захищає можливість демократії розвиватися. Інша ж – каже, що час демократії минув та хоче безкарно використовувати силу для досягнення своїх цілей.
Юрій Рибачук про заяву Байдена щодо ХАМАС та Путіна: дивитись відео
Путіна прирівняли до ХАМАС: якою була відповідь Кремля
- У своїй промові 20 жовтня президент США Джо Байден сказав, що напад на Ізраїль та вторгнення в Україну мають спільні мотиви. Американський лідер додав, що ХАМАС та Путін хоч мають різні загрози, проте мають одну й ту ж цинічну ціль.
- Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков відповів на жорстке порівняння Джо Байдена щодо Путіна та ХАМАС. Він заявив, що в Росії вважають такий тон "неприйнятним" щодо їхньої країни та недопрезидента.
- Мовляв, негоже "відповідальним лідерам держав" висловлюватись у подібний спосіб.