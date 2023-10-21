У такий спосіб Джо Байден фактично визнав і причетність Росії до подій в Ізраїлі. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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"Це було очевидно"

Раніше у Білому домі дуже обережно коментувати причетність Росії до підготовки нападу ХАМАС на Ізраїль, зокрема, передачі терористам зброї. У Держдепі США займали таку позицію, що у нас, мовляв, немає достеменних фактів.

Коли Джо Байден провів таку паралель, то всі українці сказали, що це ж очевидно. Але Байден не казав, що вони однакові, а що у світі розгорнулась повноцінна боротьба авторитарних режимів, терористів, націлена на те, щоб мати можливість безкарно нищити демократичних сусідів,

– наголосив Олег Рибачук.

Мається на увазі якраз напад Росії на демократичну Україну та напад ХАМАС на демократичний Ізраїль. Росія, крім того, намагалась залякувати українців, мовляв, війна в Ізраїлі відверне світ від збройного протистояння у нашій країні.

Проте цього не сталось. Зокрема, у Сполучених Штатах твердо заявили, що підтримуватимуть і Україну, й Ізраїль у боротьбі проти терористів.

"Реакція Байдена, світу, саміт Сполучені Штати – Європейський союз продемонстрував, що у світі є західна демократія: Україна, Ізраїль. І це та частина, яку захищатимуть Штати та ЄС. А є Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Фактично відбулось створення двох коаліцій", – зауважив Рибачук.

Одна коаліція захищає можливість демократії розвиватися. Інша ж – каже, що час демократії минув та хоче безкарно використовувати силу для досягнення своїх цілей.

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