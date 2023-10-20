Зокрема невдоволенням вибухнув прессекретар російського очільника Дмитро Пєсков російським ЗМІ. Очевидно, радикальна заява Байдена йому не сподобалась.

Дивіться також Не дозволимо терористам знищити демократію, – Зеленський відреагував на промову Байдена

Пєсков наголосив, що у Кремлі вважають неприйнятним такий тон щодо Росії і їхнього президента.

"Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента. Навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав", – сказав путінський посіпака.

Що цьому передувало

Під час звернення до нації президент США Джо Байден засудив ХАМАС і порівняв дії терористів з діями російського диктатора Володимира Путіна.

У промові в Овальному кабінеті американський лідер сказав, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

"Хамас і Путін становлять різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію", – зазначив Байден.

Реакція світу

The Guardian зауважив, що Байден був різким у формулюваннях під час промови, відзначаючи, що лідер провів "прямий і провокативний зв'язок між вторгненням Росії в Україну та нападом ХАМАС на Ізраїль", закликаючи американців не відступати від своєї ролі "маяка для світу".

Водночас зазначають, що Трамп теж відреагував на промову Байдена: він розкритикував її, заявивши, що "Америка все ближче наближається до Третьої світової війни".