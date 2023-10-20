В частности, недовольством взорвался пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков российским СМИ. Очевидно, радикальное заявление Байдена ему не понравилось.

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Песков подчеркнул, что в Кремле считают неприемлемым такой тон в отношении России и их президента.

"Мы считаем неприемлемым такой тон отосительно Российской Федерации и относительно нашего президента. Вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств", – сказал путинский приспешник.

Что этому предшествовало

Во время обращения к нации президент США Джо Байден осудил ХАМАС и сравнил действия террористов с действиями российского диктатора Владимира Путина.

В речи в Овальном кабинете американский лидер сказал, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", – отметил Байден.

Реакция мира

The Guardian отметил, что Байден был резким в формулировках во время речи, отмечая, что лидер провел "прямую и провокационную связь между вторжением России в Украину и нападением ХАМАС на Израиль", призывая американцев не отступать от своей роли "маяка для мира".

В то же время, отмечают, что Трамп тоже отреагировал на речь Байдена: он раскритиковал ее, заявив, что "Америка все ближе приближается к Третьей мировой войне".