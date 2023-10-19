Буквально десять днів тому, 10 жовтня, світ відзначав День психічного здоров'я. На жаль, у суспільстві ще багато упереджень стосовно людей із ментальними захворюваннями. Чому слова Ольги Нємцевої у телемарафоні є кричущим випадком – розповідає 24 Канал.

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Що сказала Ольга Нємцева

Ведуча спілкувалася з Михайлом Подоляком. Він говорив про те, що Путін щось вигадав собі про "атакамси" та буцімто переговори з Україною. За словами Подоляка, це вказує на те, що Путін усвідомлює себе ізолянтом. "Так, дуже схоже на аутизм", – прокоментувала Ольга і перевела мову на Орбана.

Подоляк усміхнувся та відвів погляд, ніяк не прокоментувавши слова ведучої. До цього інциденту ішлося про невербальні сигнали Путіна, які вказують на те, що він боїться.

Повне відео ефіру, де ведуча телемарафону "порівняла" Путіна з людьми з аутизмом (із 21:29)

Якою була реакція суспільства

У соцмережах це висловлення сприйняли однозначно: Нємцева дискримінує людей з аутизмом. Порівнюючи їх із Путіним, вона ніби проводить паралелі: Путін небезпечний, значить, і люди з аутизмом також небезпечні.

Такі "порівняння" небезпечні, адже:

указують на нерозуміння Нємцевою медичних термінів;

змушують українців шукати внутрішніх ворогів під час війни;

це повертає суспільство до печерного рівня, де образливі слова "аутист", "даун" тощо використовували для булінгу та приниження нейровідмінних людей.

У соцмережах пишуть, що такі коментарі ведучої неприпустимі, адже порушують усі професійні стандарти.

Чи усвідомлюєте ви, якої шкоди завдаєте тисячам дітей та дорослих з аутизмом, отак ставлячи знак "дорівнює" між ними і головним вбивцею та військовим злочинцем світу?

– написала Олена Пшенична.

Жінка зазначила, що такі слова, сказані на всю Україну, можуть мати дуже страшні наслідки. Наприклад, дітей з аутизмом в школі можуть почати дражнити "Ти – Путін".

Марта Середа закликала телеканал, ведучу та Подоляка попросити вибачення.

Редактори, які "сидять на вусі", – не виправляють, не присікають, Михайло Подоляк просто посміхається. Багатомільйонна аудиторія знову фіксує на підкірці мозку, що люди з аутизмом – небезпечні, цього разу як Путін,

– обурена жінка.



Реакція соцмереж на слова Ольги Нємцевої / Скриншот 24 Каналу

Неурядова організація "Ліга сильних" також вимагає вибачень і пропонує провести тренінги для журналістів.

Складно в наш час придумати щось більш образливе, ніж порівняння з лютим ворогом українського народу, який приніс стільки лиха нашій країні,

– йдеться в їхньому повідомленні.

Сторінка Ольги Нємцевої у фейсбуці закрита, а в інстаграмі вона не коментувала інцидент. На фейсбуці телеканалу "Рада" також нема згадок про цей прикрий випадок.

У соцмережах помітили, що далі в ефірі вона нібито попросила вибачення, утім, у вищенаведеному відео (тобто до кінця ефіру з Подоляком) цього нема.

Ольга Нємцева працювала на багатьох українських телеканалах, а також викладає студентам.

Комісія з журналістської етики засудила такі слова ведучої, оскільки вони "поширюють упередження до людей з аутизмом та можуть містити ознаки мови ворожнечі, а зрештою призвести до дискримінації". А також є грубим порушенням журналістської етики. Комісія закликає телемарафон "Єдині новини", телеканал "Рада" та ведучу Ольгу Немцеву вибачитися.

Журналісти мають докладати всіх зусиль для створення умов, які б забезпечували включення людей з інвалідністю до суспільства і рівне ставлення до них, як до інших громадян,

– ідеться в заяві.

Що не так зі словами Нємцевої

Пересічна людина не може ставити діагноз – це робить лікар. У випадку з ментальним захворюванням це справа психіатра.

Хто лікує психічні (ментальні) хвороби

Психіатр і психотерапевт – це різні професії. Людина може поєднувати їх, якщо має відповідну освіту.

Психіатр має медичну освіту та право виписувати ліки (зокрема, антидепресанти), він лікує ментальні захворювання. Психотерапевт не може виписати ліки, його робота – спілкуватися з людиною та за потреби скерувати її до психіатра.

Людина з ментальним захворюванням може відвідувати обох спеціалістів або тільки одного.

Також слово "аутист" або метафора "людина дощу" не зовсім правильні. Коректніше – "людина з аутизмом" або "людина в спектрі аутизму".

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