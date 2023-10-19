Буквально десять дней тому назад, 10 октября, мир отмечал День психического здоровья. К сожалению, в обществе еще много предубеждений по отношению к людям с ментальными заболеваниями. Почему слова Ольги Немцевой в телемарафоне являются вопиющим случаем – рассказывает 24 Канал.

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Что сказала Ольга Немцева

Ведущая общалась с Михаилом Подоляком. Он говорил о том, что Путин что-то придумал себе об "атакамсах" и якобы переговорах с Украиной. По словам Подоляка, это указывает на то, что Путин осознает себя изолянтом. "Да, очень похоже на аутизм", – прокомментировала Ольга и перевела разговор на Орбана.

Подоляк улыбнулся и отвел взгляд, никак не прокомментировав слова ведущей. До этого инцидента речь шла о невербальных сигналах Путина, указывающих на то, что он боится.

Полное видео эфира, где ведущая телемарафона "сравнила" Путина с людьми с аутизмом (с 21:29)

Какой была реакция общества

В соцсетях это выражение восприняли однозначно: Немцева дискриминирует людей с аутизмом. Сравнивая их с Путиным, она будто проводит параллели: Путин опасен, значит, и люди с аутизмом тоже опасны.

Такие "сравнения" опасны, ведь

во-первых, указывают на непонимание Немцевой медицинских терминов;

во-вторых, заставляют украинцев искать внутренних врагов во время войны;

в-третьих, это возвращает общество к пещерному уровню, где оскорбительны слова "аутист", "даун" и т.п. использовали для буллинга и унижения нейроотличных людей.

В соцсетях пишут, что такие комментарии ведущей недопустимы, ведь нарушают все профессиональные стандарты.

Осознаете ли вы, какой вред наносите тысячам детей и взрослых с аутизмом, так ставя знак "равно" между ними и главным убийцей и военным преступником мира?

– написала Елена Пшеничная.

Женщина отметила, что такие слова, сказанные на всю Украину, могут иметь очень страшные последствия. К примеру, детей с аутизмом в школе могут начать дразнить "Ты – Путин".

Марта Середа призвала телеканал, ведущую и Подоляка извиниться.

Редакторы, которые "сидят на ухе", – не исправляют, не пресекают, Михаил Подоляк просто улыбается. Многомиллионная аудитория снова фиксирует на подкорке мозга, что люди с аутизмом – опасны, на этот раз как Путин,

– возмущена женщина.



Реакция соцсетей на слова Ольги Немцевой / Скриншот 24 Канала

Неправительственная организация "Лига сильных" также требует извинений и предлагает провести тренинги для журналистов.

Сложно в наше время придумать что-то более оскорбительное, чем сравнение со злейшим врагом украинского народа, который принес столько бед нашей стране,

– говорится в их сообщении.

Страница Ольги Немцевой в фейсбуке закрыта, а в инстаграме она не комментировала инцидент. На фейсбуке телеканала "Рада" также нет упоминаний об этом досадном случае.

В соцсетях заметили, что дальше в эфире она якобы принесла извинения, впрочем, в вышеприведенном видео (то есть до конца эфира с Подоляком) этого нет.

Ольга Немцева работала на многих украинских телеканалах, а также преподает студентам.

Комиссия по журналистской этике осудила такие слова ведущей, поскольку они "распространяют предубеждения к людям с аутизмом и могут содержать признаки языка вражды, а в конечном итоге привести к дискриминации". А также это грубое нарушение журналистской этики. Комиссия призывает телемарафон "Единые новости", телеканал "Рада" и ведущую Ольгу Немцеву извиниться.

Журналисты должны прилагать все усилия для создания условий, обеспечивающих включение людей с инвалидностью в общество и равное отношение к ним, как к другим гражданам,

– говорится в заявлении.

Что не так со словами Немцевой

Обычный человек не может ставить диагноз – это делает врач. В случае с ментальным заболеванием это дело психиатра.

Кто лечит психические (ментальные) болезни

Психиатр и психотерапевт – это разные профессии. Человек может совмещать их, если имеет соответствующее образование.

Психиатр имеет медицинское образование и право выписывать лекарства (в частности, антидепрессанты), он лечит ментальные заболевания. Психотерапевт не может выписать лекарство, его работа – общаться с человеком и при необходимости направить его к пс ихиатру .

Человек с ментальным заболеванием может посещать обоих специалистов или только одного.

Также слово "аутист" или метафора "человек дождя" не совсем правильные. Корректнее – "человек с аутизмом" или "человек в спектре аутизма".

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