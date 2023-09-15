Российские телеграмм-каналы публикуют видео, на котором российский "герой" убеждает ребят бросить гранату. Однако и сам военный радовался как маленький ребенок, когда он разорвался.
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Развлечение по-русски
Российский военный в Советском районе Казани решил поиграть с малолетними ребятами. Он имел с собой светлошумовую гранату и предложил бросить ее вместе. Детям оккупант даже дал возможность выдернуть кольцо.
Мы туда, в кусты бросим. Она светошумовая. Будет громко – сигнализация может сработать,
– убеждал детей "герой".
Женщина рядом с мужчиной пыталась запретить это делать. Однако дети согласились и военный сразу начал действовать. "Ветеран СВО" резко выдернул кольцо и бросил впереди себя, вероятно, рядом с многоэтажкой.
Сразу после броска он поднял руки вверх в ожидании момента. Взрывом российский военный был доволен – на его лице сразу растянулась улыбка. Оккупант оказался правым – было громко и включилась сигнализация.
Однако стоящей рядом женщине это не слишком понравилось. И в истерике послала "ветерана СВО" и забросала его тонной бранных слов. В частности, она заявила, что таких, как он, "убивать надо". Мужчина не понял, в чем же он виноват – она же светошумовая. Однако на всякий случай оккупант извинился.
Оккупант бросил гранату прямо во дворе: смотрите видео
В России взрываются не только гранаты
- Оккупанты часто сбрасывают взрывы на своей территории на "нарушение правил пожарной безопасности" и называют это "хлопком". Однако, несмотря на регулярные атаки дронов, они менее опасны, чем сами оккупанты. При ударах БпЛА по России не погиб ни один гражданский.
- После атаки на авиабазу в Пскове россияне создали так называемую "терроборону" из добровольцев, чтобы защищать землю от дронов. Они смотрят за границей из Эстонии и готовятся сбивать БПЛА из ружья.
- Русские священники даже окропили святой водой с вертолета Козельский район Калужской области. Попы летали над военным городком – они надеются, что поможет уберечь оккупантов.