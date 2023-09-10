Такие "патрули" появились уже в Псковской области. Очевидно, уничтоженные самолеты Ил-76 не дают покоя оккупантам и они до сих пор не могут принять их потерю.

Смотрите также Дикие способы защиты: уберегут ли "мангалы" российские самолеты от дроновых атак

России не хватает профессиональных солдат

Губернатор Псковской области организовал так называемое "волонтерское патрулирование", чтобы оградить регион от будущих атак беспилотниками. Эти "патрули", между прочим, и наблюдают за границей с Эстонией.

Так, после уничтожения самолетов Ил-76 в патрулирование записалось почти 800 россиян. Известно, что патрули будут состоять из групп из 50 человек. Они будут охранять приграничные районы и критическую инфраструктуру, в том числе аэропорты и авиабазы.

Вместе с тем, в разведке Великобритании подчеркнули, что из-за ограниченного радиуса действия БПЛА-квадрокоптеров атаки на базу почти наверняка были совершены с территории России.

Создание этих добровольческих патрулей безопасности, вероятно, будет действовать как фактор сдерживания и будет обеспечивать определенный уровень защиты от квадрокоптеров, управляемых в непосредственной близости от авиабазы.

– говорится в сообщении британской разведки.

Кроме того, в Минобороны Британии подчеркнули, что уничтожить беспилотник из стрелкового оружия очень сложно. Поэтому российским военным все равно нужны системы ПВО, чтобы защититься от возможных атак. Более того, создание таких "добровольческих патрулей" свидетельствует о том, что военному руководству России не хватает профессиональных солдат.

Атака на авиабазу в Пскове